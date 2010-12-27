Медведев и Полтавченко поздравили дирижёра Гергиева с 65-летним юбилеем

Медведев и Полтавченко оценили вклад Гергиева в развитие Мариинского театра.

С днем рождения дирижёра Валерия Гергиева поздравили премьер-министр России Дмитрий Медведев и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Сегодня, 2 мая 65-й день рождения празднует худрук и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев. Поздравления дирижеру приходят со всего мира. Одним из первых его поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Маэстро Гергиев – это величайший талант, уникальное дирижерское искусство, олицетворение знаменитого Мариинского театра. И, конечно, это бесконечная любовь и преданность музыке. Вы – человек не только многогранного таланта, но и невероятной энергии, творческого поиска, постоянного движения. Выступаете с концертами в самых разных городах и странах, дирижируете оркестрами, зажигаете новые звезды исполнителей, проводите грандиозные фестивали. Сказано в официальном поздравлении

Медведев добавил, что благодаря работе дирижёра "Мариинский театр обрёл новую, современную сцену и радует зрителей громкими премьерами, яркими музыкальными спектаклями".

Также маэстро поздравил и губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

За годы плодотворной подвижнической деятельности Вы внесли бесценный вклад в развитие российского и мирового искусства. Под Вашим руководством знаменитый Мариинский театр бережно хранит и приумножает традиции классической музыки, реализует самые смелые новаторские проекты. Ваш яркий талант и огромное трудолюбие, преданность своему делу и высокому призванию, твердые принципы и активная гражданская позиция снискали прочный авторитет в профессиональном сообществе, признание и любовь многочисленных поклонников. Уверен, впереди у Вас много новых творческих свершений и побед.

Фото: ВКонтакте / Валерий Гергиев