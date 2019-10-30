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Медведев поручил доработать налоговый режим для самозанятого населения

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Проект распространится на всю страну.

Медведев поручил доработать налоговый режим для самозанятого населения. Премьер-министр страны предложил распространить программу на все регионы страны. Об этом сообщили "Ведомости".

Сейчас же он действует только в Москве, Татарстане, Калужской и Московской областях. Эксперты видят дальнейшее распространение программы и на зарубежных гостей страны, особенно - на жителей СНГ. Чиновникам предложили разрешить иностранцам становиться на учет самозанятого населения. Сейчас подобные послабления действуют также на государства Евразийского экономического союза.

Нововведения могут коснуться таксистов. Им предложат регистрироваться в системе самозанятого населения вместо того, чтобы оформлять ИП. В будущем за сокрытие налогов граждан будут штрафовать на 20% от выручки.

Ранее Piter.tv писал о том, что Медведев дал поручение повысить доверие бизнеса к судам и силовикам.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/ Radio Free Europe Radio Liberty, Bloomberg, New China TV

Теги: дмитрий медведев, налоги, самозанятые
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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