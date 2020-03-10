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Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны

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Большинство конструктивных предложений россиян попали в рассматриваемые правки.

Дмитрий Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны. Изменения делают основным интересом государства потребности населения. Об этом политик рассказал "РИА Новостям" перед рассмотрением правок ко второму чтению законопроекта. Он добавил, что в его партии "ЕР" работали над сбором предложений в регионах.

Большинство конструктивных предложений вошло в число поправок

прокомментировал спикер

Он выразил гражданам благодарность "за неравнодушие к судьбе страны и активную гражданскую позицию". По словам Медведева, россияне стремятся укрепить суверенитет и независимость страны.

Ранее ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции.

Видео: YouTube/Radio Free Europe Radio Liberty, Bloomberg, New China TV

Теги: дмитрий медведев, конституция, правки
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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