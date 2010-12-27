Медведев осмотрел станцию метро "Новокрестовская"

Он остался доволен этой экскурсией

Премьер-министру Дмитрию Медведеву показали новую станцию Санкт-Петербургского метро. Он остался ею доволен, сообщает пресс-служба правительства России.

Станция "Новокрестовская" находится рядом со стадионом "Санкт-Петербург Арена". Станция оформлена в морском стиле, вместо традиционной мозаики использовали 3D-панно с изображениями Финского залива в разичные времена года. Здесь впервые установили траволаторы, произведенные в Санкт-Петербурге. Один из них сразу же и опробовал глава правительства. Также Дмитрий Медведев зашел и в кабину к машинисту, где ему рассказали об особенностях строительства новых тоннелей.

Как рассказали строители, станция возведена на западной части Крестовского острова, где еще 4 года назад были воды Финского залива.

Фото: Сергей Куксин/Вконтакте