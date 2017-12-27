Руководителем петербургской дамбы стал Борис Дайтер

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил нового руководителя петербургской дамбы. Им стал Борис Дайтер.

В четверг, 11 января, стал известен новый руководитель "Дирекции комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга Министерства строительства и ЖКХ РФ". Управлять петербургской дамбой будет Борис Дайтер. распоряжение о его назначении подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубилкован на официальном портале правовой информации.

Ранее Piter.tv сообщал, что руководителя сети дамб Петербурга уволили из-за утраты доверия. После увольнения Владимира Щекачихина его обязанности исполнял заместитель генерального директора Борис Дайтер.