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Руководителем петербургской дамбы стал Борис Дайтер
Сегодня, 13:53
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Asyaromanenkova
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Руководителем петербургской дамбы стал Борис Дайтер

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил нового руководителя петербургской дамбы. Им стал Борис Дайтер.

В четверг, 11 января, стал известен новый руководитель "Дирекции комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга Министерства строительства и ЖКХ РФ". Управлять петербургской дамбой будет Борис Дайтер. распоряжение о его назначении подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубилкован на официальном портале правовой информации.

Ранее Piter.tv сообщал, что руководителя сети дамб Петербурга уволили из-за утраты доверия. После увольнения Владимира Щекачихина его обязанности исполнял заместитель генерального директора Борис Дайтер.

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Теги: дамба , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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