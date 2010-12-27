Руководителя сети дамб Петербурга уволили из-за утраты доверия

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении гендиректора Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

В среду, 1 ноября, стало известно об увольнении генерального директора федерального казенного предприятия "Дирекция комплекса защитных сооружений г.Санкт- Петербурга Министерства строительства и ЖКХ РФ" Владимира Щекачихина. Распоряжение о его отстранении от должности подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации тесте распоряжение говориться, что Щекачихина уволили в связи с утратой доверия. Документ был подписан еще в понедельник, 30 октября.

Фото: Правительство Петербурга