Зампред СБ РФ оценил боязнь европейских элит "нападения дронов".

Жителям европейского региона стоит прочувствовать на своей шкуре то, что означает опасность войны. Такое мнение высказал заместитель главы российского совета по безопасности Дмитрий Медведев. таким образом чиновние прокомментировал в своем канале в национальном мессенджере Max эпидемию боязни беспилотников из Москвы, охватившую страны-члены Евросоюза. По мнению эксперта, возможно, теперь население сможет "оторвать головы своим уродцам". Речь идет о таких официальных должностных лицах типа немецкого канцлера Фридриха Мерца и французского президента Эмманюэля Макрона, которые зарабатывают деньги и политические очки "на крови".

На самом деле причинами этой паники вокруг "русских дронов" может быть любая из приведенных причин или их совокупность. Главное не это. Главное, чтобы недалекие европейцы прочувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны. Чтобы боялись и тряслись, как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню. Чтобы обгадились от страха, предчувствуя свой близкий и мучительный конец. Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ

Медведев заявил, что войны РФ с Европой быть не должно, но "нужно быть начеку".

