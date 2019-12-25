Медведев заявил, что войны РФ с Европой быть не должно, но "нужно быть начеку"

Зампред СБ РФ указа на то, что регион "не потянет" новый конфликт с Москвой.

Войны России с европейскими странами быть не должно, однако нашему государству все равно стоит "быть начеку". Соответствующий комментарий своим подписчикам сделал заместитель председателя Совета по безопасности России Дмитрий Медведев. В Telegram-канале чиновник объяснил, что сейчас в региональных СМИ и из "каждого утюга" вещают про вооруженное противостояние с Москвой в течение ближайших пяти лет. Однако российское руководство рассчитывает, что такого конфликта не будет, но при этом власти понимают, что "вероятность роковой случайности существует всегда".

Фактор гиперактивности отмороженных идиотов никуда не делся. И у такого конфликта есть абсолютно реальный риск перерастания в войну с использованием оружия массового поражения. Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ

Эксперт добавил, что такая война не может быть развязана европейскими политическими элитами потому, что сейчас страны региона достаточно уязвимы и разобщены. В результате эти государства могут преследовать только свои национальные интересы, так как стремятся выжить в современном экономическом хаосе. Дмитрий Медведев уверен, что этим игрокам "не потянуть войну с Россией".

Фото: Telegram / Дмитрий Медведев