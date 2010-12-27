Медведев: Комиссия МОК приняла аморальное решение

Председатель Правительства РФ Медведев написал, что он думает о решении МОК по вопросу "оправданных" спортсменов.

Дмитрий Медведев заявил, что "комиссия МОК приняла постыдное решение". Об этом он написал 5 февраля на своём аккаунте в Facebook.

"Комиссия МОК приняла постыдное решение. Несправедливое и неправовое. Аморальное и политизированное. Не допустив наших спортсменов, которые были восстановлены в правах спортивным судом, созданным специально для разрешения подобных спорных ситуаций, комиссия растоптала и Олимпийскую хартию, и элементарные принципы права", - гласит пост Медведева.

Медведев уточняет, что только суд принимает окончательное решение, однако здесь этот вопрос решила "группа людей, поставившая себя над судом. Над МОК, над спортсменами, над болельщиками". Медведев считает, что основная причина недопуска спортсменов - желаени причинить политический ущерб нашей стране.

Также Медведев отмечает, что такой подход унижает людей, которые "посвятили всю жизнь спорту".

"А допинг здесь вообще ни при чем, об этом говорить уже просто смешно. Можно было еще как-то терпеть ангажированное расследование по допингу, ведущееся направленно против одного государства – России. Но решение комиссии об отказе исполнять вердикт спортивного суда – за гранью понимания. Результат будет долгосрочным. Сначала бизнес победил заветы Пьера де Кубертена в МОК. А теперь – политика победила нормы права и приличия. Жаль олимпийское движение. Жаль спортсменов. Теперь так можно с любым из них. Жаль болельщиков", - закончил свою мысль Медведев.

Фото: сайт "Председатель Правительства РФ"