Медведчук заявил о возможном крахе экономики Украины

Политик связывает это с высокой ролью ОВГЗ.

Глава украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук предрек крах украинской экономики. Об этом говорится в пресс-службе партии.

Политик отметил, что в Украине очень низкий уровень иностранных инвестиций. Одновременно с этим приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) вырос в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом. Минфин Украины на аукционах ОВГЗ в 2019 году разместил $9,13 млрд.

Медведчук также добавил, что приток прямых иностранных инвестиций в экономику страны в 2019 составил $2,5 млрд, что на $100 млн. больше годом ранее. Он заявил, что считать успехом это нельзя, приведя в пример другие года, когда приток составлял $6-8 млрд.