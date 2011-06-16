Медсестра детской больницы предстанет перед судом за неверное введение препарата пациентке

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ.

Завершено расследование уголовного дела сотрудниками следственного отдела по Фрунзенскому району в отношении медсестры, которая неправильно ввела препарат пациентке 2006 года рождения. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в марте 2022 года. Напомним, что медсестра ошибочно ввела препарат девочке в артерию, из-за чего ребенку ампутировали руку.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Дело направили в суд.

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