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Медсестра детской больницы предстанет перед судом за неверное введение препарата пациентке
Сегодня, 19:38
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Медсестра детской больницы предстанет перед судом за неверное введение препарата пациентке

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ.

Завершено расследование уголовного дела сотрудниками следственного отдела по Фрунзенскому району в отношении медсестры, которая неправильно ввела препарат пациентке  2006 года рождения. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в марте 2022 года. Напомним, что медсестра ошибочно ввела препарат девочке в артерию, из-за чего ребенку ампутировали руку. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Дело направили в суд. 

Фото: Pxhere

Теги: детская больница, медецинская помощь, несчастный случай
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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