Сотрудники гатчинской прокуратуры смогли добиться стимулирующих выплат врачам местной больницы. Общая задолженность перед медработниками составляла более 1,5 миллионов рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Как выяснилось в ходе проверки, денежное вознаграждение за апрель текущего года не получили вовремя 66 врачей "Гатчинской КМБ".
Прокуратура составила представление об устранении нарушений. После этого был произведен перерасчет: сейчас деньги получили все медики.
Ранее мы рассказали о том, что прокуратура Петербурга проверит обоснованность штрафов, выписанных больницам.
Фото: Piter.TV
Медработники из Гатчины получили задолженности по выплатам
Медикам задолжали свыше 1,5 миллионов рублей.
Сотрудники гатчинской прокуратуры смогли добиться стимулирующих выплат врачам местной больницы. Общая задолженность перед медработниками составляла более 1,5 миллионов рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Теги: коронавирус, ленинградская область
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