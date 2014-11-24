Медицинский отряд специального назначения (МОСН) Военно-медицинской академии имени Кирова с июня 2025 года провел сотни высокотехнологичных операций российским военнослужащим непосредственно в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил начальник академии Евгений Крюков во время рабочей поездки в один из госпиталей ДНР.
"Мы видим первые результаты, когда проведены сотни операций, которые ранее требовали эвакуации пациентов в центральные госпитали"
Евгений Крюков, начальник Военно-медицинской академии имени Кирова
МОСН, созданный в 2023 году, включает нейрохирургические, травматологические и другие специализированные группы. Особенность отряда — возможность автономной работы в прифронтовой зоне. Подразделение ранее функционировало в Ростовской области как этап медицинской эвакуации.
В ходе визита 19 медикам вручили государственные награды. Старшая медсестра Ольга, награжденная медалью Луки Крымского, отметила: "Отряд сплоченный, любые трудности преодолеваем вместе". Академию поддерживают члены Российской академии наук, помогая с закупкой оборудования и улучшением условий для раненых.
Фото: Piter.TV
