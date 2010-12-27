Медосмотр для иностранных студентов Первого меда сделали платным

Иностранным студентам Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета сообщили, что в этом году они могут оформлять медицинскую страховку только в вузе. При этом медосмотр для будущих врачей сделали платным.

Студентам-иностранцам Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова в конце лета "убедительно попросили" приобретать медицинские страховые полисы только в вузе, а не в других местах. При этом студентов удивил то, что медицинский осмотр (который они проходят каждый год) для них теперь стал платным. Но его стоимость включена в медицинский полис, который иностранцев просят оформить.

Для студентов 2-4 курсов стоимость полиса составляет девять тысяч рублей. А вот первокурсникам и пятикурсникам придется отдать за страховку 11 тысяч. На оформление учащихся приглашают после 29 августа.

Как уточнили обратившиеся в редакцию Piter.tv студенты, раньше оформлять медицинские страховые полисы можно было в любом месте. Иностранцев страховать здоровье просили в вузе. При этом студенты могли выбрать подходящий им вариант. И чаще всего выбирали более дешевый. И действительно, в интернете можно найти много предложений о страховке для иностранцев за меньшую сумму.

Официальный комментарий ситуации от представителей ПСПбГМУ имени Павлова Piter.tv получить не удалось.