Медный всадник отмечает своё 240-летие

Перед юбилеем монумент прошёл масштабную реставрацию.

В четверг, 18 августа, памятник Петру I Медный всадник в Петербурге отмечает своё 240-летие. Монумент на Сенатской площади был открыт в 1782 году. Недавно он прошёл несколько этапов первой за 45 лет масштабной реконструкции, напоминает пресс-служба Смольного.

Работы проходили в период с октября 2021-ого до января 2022 года. За это время специалисты успели уплотнить патину на конной статуе, устранили "бронзовую болезнь" памятника, отреставрировали постамент (Гром-камень) и историческую отмостку.

В общей сложности на приведение монумента в порядок было выделено около 40 млн рублей.

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Фото: Piter.TV