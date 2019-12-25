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Медный всадник отмечает своё 240-летие
Сегодня, 10:24
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Медный всадник отмечает своё 240-летие

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Перед юбилеем монумент прошёл масштабную реставрацию.

В четверг, 18 августа, памятник Петру I Медный всадник в Петербурге отмечает своё 240-летие. Монумент на Сенатской площади был открыт в 1782 году. Недавно он прошёл несколько этапов первой за 45 лет масштабной реконструкции, напоминает пресс-служба Смольного. 

Работы проходили в период с октября 2021-ого до января 2022 года. За это время специалисты успели уплотнить патину на конной статуе, устранили "бронзовую болезнь" памятника, отреставрировали постамент (Гром-камень) и историческую отмостку.

В общей сложности на приведение монумента в порядок было выделено около 40 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что к  концу 2023 года отреставрируют собор Владимирской иконы Божией Матери

Фото: Piter.TV

Теги: культура, медный всадник, памятники, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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