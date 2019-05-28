К концу 2023 года отреставрируют собор Владимирской иконы Божией Матери

В период с 2022 по 2023 годы на работы выделят 40 миллионов рублей.

В Кронштадте на проспекте Ленина, 9, реставрацию собора Владимирской иконы Божией Матери планируют завершить в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

КГИОП реставрирует памятник регионального значения с часовней, домом церковнослужителей, службой, садом и оградой за счет городского бюджета. На сегодняшний день расчистили поздние и деструктированные отделочные слои. В некоторых местах сделаны расчистки для определения исторического цвета, в который потом окрасят собор.

Специалисты приступили к работам по воссозданию штукатурки. Согласованы исторические шаблоны профилей архитектурного убранства храма. В период с 2022 по 2023 годы на работы выделят 40 миллионов рублей.

Фото: пресс-слжуба Смольного

