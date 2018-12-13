Мединскому задали вопрос об итогах "Голос.Дети"

После финала музыкального шоу "Голос. Дети" разгорелся скандал из-за результатов зрительского голосования.

Министр культуры Владимир Мединский отказался комментировать ситуацию вокруг скандального финала шестого сезона шоу "Голос.Дети". На вопрос журналистов РИА "Новостей" глава минкульта ответил, что следит за передачей исключительно как зритель.

Напомним, после финала музыкального шоу "Голос. Дети" разгорелся скандал из-за результатов зрительского голосования. Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова получила 56% голосов и стала победительницей проекта. Однако почти разу организаторам сообщили, что были замечены признаки аномального голосования.

Общественность возмутилась и заявила, что победа должна была достаться другому участнику – Максиму Ержану. "Первый канал" начал проверку итогов голосования. Для этих целей был привлечен официальный партнер Интерпола и Европола компания Group-IB.

Видео: Национальное телевидение Чувашии / YouTube