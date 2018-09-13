Мединский: Фонд кино не справляется с работой

Мединский ответил, что "это наша боль".

Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино. Так Министр культуры России ответил на вопрос французского журналиста на VIII Санкт-Петербургском Культурном форуме.

Журналист поинтересовался, почему за рубежом показываю мало российского кино, а также почему в фильмах так негативно представляется российская действительность. Мединский ответил, что "это наша боль", так как Фонд не смог развить кинотеатры даже в малых городах РФ, поэтому речи пока не идет о развитии отечественного кино за границей.

Также министр заявил о предвзятости отборщиков росскийского кино для европейских фестивалей. По его мнению, на фестиваль берут кино, где режиссером "хуже показа российская действительность".

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