Мединский: призыв Арестовича к "рельсовой войне" навредит переговорам

Глава делегации России обвинил советника Зеленского в терроризме.

Мединский: призыв Арестовича к "рельсовой войне" может сильно навредить переговорному процессу между РФ и Украиной. Такое заявление чиновник сделал во время общения с журналистами. Российский министр и глава делегации по переговорам с Киевом оценил видеообращение советника руководителя офиса президента Украины. Слова "блогера" в РФ воспринимают как прямой призыв к террористической деятельности.

Мне кажется, что подобного рода экстремальные деятели могут сильно навредить переговорному процессу и минимальным росткам взаимопонимания между нашими делегациями. Владимир Мединский, глава делегации РФ

Напомним, что 17 марта Алексей Арестович записал видеообращение, в котором призвал украинцев начать "рельсовую войну". н призвал сограждан уничтожать те участки железного полотна на Украине, по которым происходит снабжение российских войск. Особое внимание советник президента считает, что следует уделить крымскому направлению до Мелитополя. Жителей Белоруссии Арестович призва к ведению "партизанской рельсовой войнеы".

Фото: Telegram / Раньше Всех. Ну почти