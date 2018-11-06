Губернаторам регионов, занявшим последнее место рейтинга, будут направлять специальные докладные.

Владимир Мединский предложил составить рейтинг кинофикации регионов России. Об этом сообщает ТАСС.

Министр культуры приказал составить рейтинг регионов, занимающихся кинофикацией. Субъекты, в которых нарушения не будут исправлять, больше не примут участие в этой программе.

Надо выстроить рейтинг регионов по следующим показателям: общая посещаемость, выручка и процент показов отечественных фильмов. Владимир Мединский, министр культуры.

Мединский также сообщил, что губернаторам регионов России, занявшим последнее место, будут направлять специальные докладные.

Если регион взял деньги, организуйте работу. Мы всегда призывали: ищите частных операторов или ответственных управленцев. Владимир Мединский, министр культуры.

Видео: BBC News - Русская служба