Владимир Мединский хочет ввести платные пакеты для участников культурного форума в Петербурге

На восьмом форуме предлагается реализовывать платные услуги.

Владимир Мединский предложил внедрить на Международном петербургском культурном форуме систему платных абонементов на различные мероприятия. По мнению министра, данная мера позволит привлечь посетителей на мероприятия. Специалист добавил, что собранные пакеты услуг будут включать в себя походы на концерты, выставки и другие события.

Также спикер добавил, что культурному форуму нет смысла гнаться за количеством посетителей, а важно повышать качество, поэтому платное участие - отличный вариант.

Давайте реализуем это на Восьмом форуме добавил министр культуры России

Таким образом, чиновник надеется привлечь к организации мероприятия внебюджетные средства.

Фото: Piter.tv