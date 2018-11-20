Мединский просит театры подготовить постановки о Петре Первом и его эпохе

Спектакли будут посвящены юбилею Петра Первого, который Россия будет отмечать в 2022 году.

Министр культуры Владимир Мединский постановил создать каждому федеральному театру страны постановку, посвященную личности Петра Первого. С такой инициативой спикер обратился к художественным руководителям во время совещания. Политик добавил, что спектакли будут приурочены к 350-летию императора, которое будут праздновать в 2022 году.

Это могут быть новые или восстановленные постановки, связанные с историей периода правления Петра, с его личностью. На данный момент с предложениями уже выступили Санкт-Петербургский театр музкомедии и Михайловский театр, которые планируют поставить мюзикл "Петр I", восстановить старый балет "Люблю тебя, Петра творенье" заметил спикер

Известно, что на заседании присутствовали гендиректор Большого театра, худруки Театра Наций, "Сатирикона", МХАТа, гендиректор "Театра имени Вахтангова" и другие культурные деятели.

Фото: Piter.tv