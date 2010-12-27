Минкульт рассказал, почему Россия не может снять "Игру престолов"

В ходе лекции, прошедшей 16 ноября в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума, министр культуры Владимир Мединский объяснил, почему в России не могут снять свою "Игру престолов". По мнению министра, все дело в том, что русский народ склонен делить все на "черное" и "белое".

В Петербурге 16 ноября прошла лекция министра культуры Владимира Мединского в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. В ходе лекции министр рассказал, почему в России не могут снять свою "Игру престолов".



По его мнению, все дело в том, что русский народ делит все на "черное" и "белое". По словам Мединского, россиянину тяжело сделать такое кино как "Игра престолов", но запросто про князя Владимира, который является "понятным" персонажем, в отличии от героев зарубежного сериала.



Стоит отметить, что Мединский выступил в рамках секции "Культура в революции. Революция в культуре". Его доклад касался того, как культура повлияла на Октябрьскую революцию.



Фото:kremlin