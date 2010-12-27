Мединский объявил условия, которые РПЦ придется выполнить, чтобы получить Исаакиевский собор

Министр культуры высказался насчет передачи Исаакиевского собора представителям церкви.

Глава Министерства культуры Владимир Мединский объявил условия, на которых государство может передать Исаакиевский собор представителям РПЦ.

По заявлению политика, церковь обяжут содержать, обслуживать и реставрировать собор за собственные денежные средства. Мединский подчеркнул, что решение по данному вопросу еще не принято, хотя губернатор Петербурга однозначно высказался за передачу здания в руки православной церкви.

Напомним, что президент России Владимир Путин не отреагировал на возникшие споры относительно собора.