Мединский назвал самый популярный музей России

За 6 лет количество принятых туристов в музеях страны возросло на 50%.

Статистика показывает, что россияне стали больше интересоваться культурой, об этом министр культуры Владимир Мединский сообщил на своём аккаунте ВКонтакте.

"Россияне стали все больше интересоваться культурой и искусством — об этом, к примеру, красноречиво свидетельствуют показатели посещаемости музеев", - говорится в сообщении министра.



"В 2011 году российские музеи приняли у себя 83 миллиона человек, а по итогам 2017 — 125 (!!!) миллионов. Прирост за 6 лет составил 50%", - уточняет Мединский.



Также в сообщении чиновника говорится о том, что самым популярным музеем по итогам минувшего года стал Петергоф. Его посетило рекордное количество гостей — 5,3 миллиона человек. "По словам руководства музея, это абсолютный предел", - отмечает министр.

Фото: ВКонакте / Владимир Мединский; pixabay