Мединский: Киев прервал переговоры после контактов с представителями США

По его словам, это произошло на этапе наличия согласованного сторонами документа.

Украина прервала переговоры с Россией после контактов с представителями США. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский журналистам в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, переговоры прервались по инициативе украинской стороны. Мединский отметил, что это произошло на этапе наличия согласованного сторонами документа, после чего в Киев приехали руководители Пентагона и госдепа США.

Я так понимаю, что были проведены консультации, после которых в переговорах была взята пауза. Владимир Мединский, помощник президента России

Ранее Арестович заявил, что Западу не нужен триумф Украины.

Видео: Telegram / SHOT