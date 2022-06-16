Мединский: Киев прервал переговоры после контактов с представителями США

Украина прервала переговоры с Россией после контактов с представителями США. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский журналистам в кулуарах ПМЭФ.
По его словам, переговоры прервались по инициативе украинской стороны. Мединский отметил, что это произошло на этапе наличия согласованного сторонами документа, после чего в Киев приехали руководители Пентагона и госдепа США.
Я так понимаю, что были проведены консультации, после которых в переговорах была взята пауза.
Владимир Мединский, помощник президента России
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Видео: Telegram / SHOT
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