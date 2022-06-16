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Мединский: Киев прервал переговоры после контактов с представителями США

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По его словам, это произошло на этапе наличия согласованного сторонами документа.

Украина прервала переговоры с Россией после контактов с представителями США. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский журналистам в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, переговоры прервались по инициативе украинской стороны. Мединский отметил, что это произошло на этапе наличия согласованного сторонами документа, после чего в Киев приехали руководители Пентагона и госдепа США.

Я так понимаю, что были проведены консультации, после которых в переговорах была взята пауза.

Владимир Мединский, помощник президента России

Ранее Арестович заявил, что Западу не нужен триумф Украины.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: владимир мединский, помощник президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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