Медики рассказали о самочувствии родившей в самолете женщины

С молодой мамой и малышом все в порядке.

Медики рассказали о самочувствии женщины, которая родила в самолете над Ростовом-на-Дону. Состояние молодой мамы и ее малыша стабильное. В настоящее время врачи проводят все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Об этом сообщают РИА Новости.

Накануне вечером самолету, летевшему из Симферополя в Петербург, пришлось экстренно приземлиться в Ростове. Во время полета одной из пассажирок стало плохо. Оказалось, что у нее начались преждевременные роды. На борту воздушного судна нашли врачей. Они помогли бортпроводникам принять роды. В воздухе родился мальчик. Мать не доносила ребенка 2 месяца.

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