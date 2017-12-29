Бывшая возлюбленная Егора Крида родила ребенка 

Ксения Дели родила девочку от 64-летнего миллиардера Оссамы Фати Рабах аль-Шарифа.

Молдавская модель и бывшая девушка Егора Крида родила девочку от египетского бизнесмена .О радостном событии Ксения Дели сообщила в Instagram, поблагодарив мужа за любовь и дочь. Поклонники засыпали экс-модель добрыми пожеланиями. Егор Крид не остался в стороне и также поздравил модель .

Как сообщают журналисты портала Spletnik, новорожденную назвали Анастасией. Мама и малышка чувствуют себя хорошо. Остальные подробности о новорожденной пока неизвестны.

Напомним, что Егор Крид встречался с Ксенией Дели в 2015 году. По неизвестным причинам, пара распалась. В 2016 модель вышла замуж за отца своей будущей дочки.

Фото: xeniadeli / Instagram.