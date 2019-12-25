Петербургским священникам для посещения больных с коронавирусом выдадут защитные костюмы

При этом защитный костюм исключает ношение рясы или подрясника.

Врачи Детской больницы № 2 святой Марии Магдалины ознакомили группу священнослужителей для окормления зараженных коронавирусом с мерами безопасности при посещении больных. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской епархии.

Главврач Автандил Микава призвал священнослужителей соблюдать меры предосторожности, в том числе носить маски, перчатки, очки и специальный костюм.

Исповедовать и причащать больных - долг священнослужителя. Надо быть с больными, раз Господь дал нам это испытание. Необходимо быть осторожными, но бояться не надо Автандил Микава, главврач больницы

Врач рассказал, что для духовенства уже закупили одноразовые защитные костюмы и заказаны многоразовые. Главная медсестра больницы заявила о необходимости не меньше трех раз протирать руки спиртовыми салфетками после контакта с больными коронавирусом. В лифте по пути к больным кнопки нужно нажимать костяшками через тряпочку или бумажку. При этом защитный костюм исключает ношение рясы или подрясника. Наперстный крест священнослужителей нужно обрабатывать антисептиком. Одноразовый костюм нужно сдать в медучреждение на утилизацию, многоразовый – на дезинфекцию.

При посещении больного на дому нужно надеть костюм заранее, например, в автомобиле. Снимать его можно только после выхода из квартиры.

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Фото: Piter.TV