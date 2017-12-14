Медикам не удалось спасти трех человек, которые задохнулись во время пожара в многоэтажке в Хабаровске

Появились фотографии с места трагедии и подробности происшествия в 9-этажном жилом доме в Хабаровске.

Сегодня ранним утром, 14 декабря, в одном из жилых домов в Хабаровске произошел пожар, в котором погибли три человека.

Пожар начался около 6ти часов утра на балконе первого этажа. Пожилая супружеская пара обнаружила возгорание. Пенсионеры покинули квартиру и побежали оповещать соседей. Пожарные службы прибыли на место происшествия спустя три минуты и обнаружили сильное задымление в подъезде и квартирах. С помощью спецтехники и устройств спасатели эвакуировали 21 жильца этого подъезда.

В коридорах 5го и 9го этажей были обнаружены двое мужчин, 1964 и 1965 годов рождения, и женщина 1951 года рождения. Спасатели передали их медикам, но, несмотря на все усилия врачей, откачать людей не удалось. Смерть наступила в результате отравления угарным газом и продуктами горения.

Пожарные локализовали огонь в 6.30, а в 8 часов 08 минут пожар был полностью ликвидирован. По предварительным данным, пожилая пара хранила на балконе, на котором находился очаг возгорания, банки с домашней консервацией. Для обогрева банок они выставили на балкон тепловентилятор типа "Ветерок", который впоследствии и загорелся.

Видео: Piter.TV

Фото: ВК, Типичный Хабаровск