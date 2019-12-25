Медицинское наблюдение за пожилыми петербуржцами будут вести по телефону

Звонить пенсионерам или писать им СМС будут каждую неделю.

В петербургском комитете по здравоохранению разъяснили, как медики будут вести наблюдение за пожилыми горожанами и инвалидами, которым нельзя выходить из дома в период самоизоляции. Требование оставаться в квартирах предусмотрело постановление городского правительства. Таким образом город постарался уберечь от коронавирусной инфекции пенсионеров с ослабленным иммунитетом.

По данным комитета, в Петербурге живет свыше 858 тысяч человек старше 65 лет или почти 16% от всего населения города. Значительную часть этой группы составляют инвалиды. Врачей-терапевтов и общей практики, тем временем, насчитывается 2719, значит на один участок приходится 316 пенсионеров. Власти решили осуществлять меднаблюдение дистанционно, посредством телефонных звонков. Уполномоченный работник каждую неделю будет звонить горожанину старше 65 лет или писать ему СМС или в мессенджер. Медик спросит о температуре, жалобах, соблюдении самоизоляции и нужде в лекарствах. Кроме того, врач сможет получить всю информацию очно, если пенсионер вызвал медика на дом.

Ранее мы рассказывали, что петербургские медики получат финансовую поддержку от властей.

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