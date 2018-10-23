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УФАС: медучреждения Петербурга нарушали закон о закупках
Сегодня, 12:12
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lesjasap

УФАС: медучреждения Петербурга нарушали закон о закупках

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Некоторое организации не брали во внимание приоритетное право компаний на поставку продукции.

В петербургском УФАСе обнаружили нарушения со стороны медицинских учреждений, касающиеся государственных закупок. По данным надзорного ведомства, при покупке определенных видов товаров учреждения не устанавливали в документации приоритетное право на выдачу организациям, работающими с инвалидами. Согласно законодательству, у данных компаний должно быть преимущество в цене заключаемого контракта.

По результатам проверки ответственным лицам придется выплатить административные штрафы. Стоит добавить, что несоблюдение требований выявлен в поликлинике под номером 37, "Северо-Западном научном центре гигиены и общественного здоровья", а также физкультурно-врачебном диспансере. Закупки касались постельного белья и офисной мебели.

Напомним, что фотограф Давид Френкель подал заявление в ЕСПЧ на избивших его психиатров.

Фото: Piter.tv

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Теги: госзакупка, медицинские учреждения, фас
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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