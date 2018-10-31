Фотограф Давид Френкель подал заявление в ЕСПЧ на избивших его психиатров

О начатом судебном процессе заявил юрист пострадавшего.

В Дзержинском районном суде признали незаконность отказа в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников психлечебницы, избивших пациента. Пострадавшим оказался фотограф Давид Френкель, который занимался работой во время митинга. Мужчина обратился в ЕСПЧ с исковым заявлением. Об этом журналистам рассказал адвокат Виталий Черкасов.

Петербургская инстанция постановила заместителя начальника отдела дознания полиции Центрального района Попова устранить нарушения. Судья заметила, что самого фотографа даже не опросили после инцидента, а также не были проведены мероприятия, установленные прокурором.

Напомним, что Френкеля травмировали в декабре 2016 года. Фотографа изначально доставили с митинга в 78-ое отделение правоохранительных органов. Там с пациентом не церемонились: в комнате досмотра, чтобы добиться послушания, к нему применили физическую силу приведенные медицинские работники. Камера видеонаблюдения зафиксировала только момент разговора с сотрудниками психиатрической лечебницы, но момент избиения не попал на запись.

Фото: Piter.tv