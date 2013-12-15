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Мазур вступил в должность губернатора Томской области

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Глава региона поблагодарил жителей за выбор.

Избранный большинством голосов избирателей на прошедших 10 и 11 сентября выборах губернатор Томской области Владимир Мазур в четверг 22 сентября вступил в должность. Торжественная церемония состоялась в ходе 14-го собрания регионального законодательного органа.

Для меня высокая честь и высокая ответственность быть избранным губернатором одного из ключевых регионов России… Я расставался с родной землей всего на 15 лет, чтобы вернуться и отдать родине свой опыт и знания.

Владимир Мазур в ходе церемонии

Чиновник объяснил коллегам, что за время с момента назначения его временно исполняющим обязанности главы, успел объехать всю Томскую область, "намотал" около 10 тысяч километров. Мазур подчеркнул, что во всех местах региона он увидел желание граждан увидеть перемены и потребность в открытом диалоге с местными властями.

Врио главы Томской области дважды перепутал ее с Тюменской.

Фото и видео: Вконтакте / Томская область

Теги: владимир мазур, губернатор, регионы, томская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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