Врио главы Томской области дважды перепутал ее с Тюменской

Владимир Мазур поблагодарил коллегу Сергея Жвачкина во время вступления в новую должность.

Временно исполняющий обязанности главы Томской области перепутал ее с Тюменской два раза. Владимир Мазур несколько раз оговорился во время своего выступления. Он вышел к местным властям с речью новоназначенного на должность регионального руководителя в парламенте.

Тюменская земля – это земля стойких духом сибиряков, очень искренних, очень порядочных, талантливых и трудолюбивых людей. Владимир Мазур, врио главы Томской области

Чиновник также выразил благодарность в адрес Сергея Жвачкина, который на протяжении более чем десятилетия самоотверженно трудился якобы во благо томичей и внес вклад в историю Тюменской области. Предположительно, спикер имел в виду вклад коллеги в развитие Томской области.

Напомним, что Владимир Мазур был назначен врио главы Томской области от 10 мая 2022 года. Он получил пост по указ президента России Владимира Путина. Прошлый губернатор региона Сергей Жвачкин до этого объявил о своей отставке.

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Фото и видео: Telegram / BAZA

