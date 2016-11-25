"Мажор" 3 сезон 1 серия: Пряников становится на сторону врагов мажора

На Первом канале начался показ сериала о буднях полиции.

"Мажор" 3 сезон: дата выхода

3 сезон сериала "Мажор" выйдет в понедельник, 29 октября, в 21.30 на Первом канале. Создатели проекта покажут зрителям 16 серий. Отметим, что съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге и его окрестностях.

"Мажор" 3 сезон 1 серия: что будет

Игорь заботится о Виктории: записывает их обоих на курсы молодых родителей и покупает кроватку. Пряников советует женщине скорее уйти в декретный отпуск. Из заграничной командировки возвращается Аверьянов. Катя переживает смерть отца. Пряников заводит себе подозрительных друзей, который очень интересуются жизнью мажора.

"Мажор" 3 сезон: актеры

Карина Разумовская, Павел Прилучный, Анна Цуканова-Котт, Дмитрий Шевченков, Игорь Жижикин, Александр Дьяченко и другие.

Фото: "Мажор" / ВК.

Видео: "Мажор" / YouTube.