В Петербурге пожарные тушили три автомобиля

В Петербурге ночью горели три автомобиля.

Возгорание автомобилей произошло в Пушкинском и Петроградском районах Санкт-Петербурга.

Информация о пожаре на Аптекарской набережной, 8 поступила в ГУ МЧС РФ по Петербургу 13 ноября в 22.51. Сообщается, что в "Москвиче" выгорел отсек двигателя. В 23.25 пожар был полностью ликвидирован. На месте происшествия работали 10 человек. Пострадавших нет.

Возгорание на Гуммолосаровской улице, 15 случился в 01.04 14 ноября. "В автомобиле марки "Мазда Х6" выгорел отсек двигателя и салон", - рассказали в МЧС. В 01.15 пожар удалось устранить. На месте также работали 10 спасателей.