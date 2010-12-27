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В Петербурге пожарные тушили три автомобиля
Сегодня, 10:06
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Shdaria
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В Петербурге пожарные тушили три автомобиля

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В Петербурге ночью горели три автомобиля.

Возгорание автомобилей произошло в Пушкинском и Петроградском районах Санкт-Петербурга.
 
Информация о пожаре на Аптекарской набережной, 8 поступила в ГУ МЧС РФ по Петербургу 13 ноября в 22.51. Сообщается, что в "Москвиче" выгорел отсек двигателя. В 23.25 пожар был полностью ликвидирован. На месте происшествия работали 10 человек. Пострадавших нет.
 
Возгорание на Гуммолосаровской улице, 15 случился в 01.04 14 ноября. "В автомобиле марки "Мазда Х6" выгорел отсек двигателя и салон", - рассказали в МЧС. В 01.15 пожар удалось устранить. На месте также работали 10 спасателей.
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Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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