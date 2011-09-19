На Московском шоссе ночью сгорели два автомобиля

Огонь уничтожил все сгораемые части.

Сегодня, 6 августа, в Шушарах горели два автомобиля. Пожар произошел на Московском шоссе у дома № 201. Там полыхали "ВАЗ-2105" и "Хендай". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:54. Огонь уничтожил все сгораемые части.

В 1:15 пожар был ликвидирован. Машины потушили две единицы техники МЧС и 10 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина пожара устанавливается.

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Фото: Piter.tv (создано с помощью Kandinsky 3.1)