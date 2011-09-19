  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Московском шоссе ночью сгорели два автомобиля
Сегодня, 9:59
134
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Московском шоссе ночью сгорели два автомобиля

0 0

Огонь уничтожил все сгораемые части.  

Сегодня, 6 августа, в Шушарах горели два автомобиля. Пожар произошел на Московском шоссе у дома № 201. Там полыхали "ВАЗ-2105" и "Хендай". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:54. Огонь уничтожил все сгораемые части.  

В 1:15 пожар был   ликвидирован. Машины потушили две  единицы техники МЧС и 10 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.  Причина пожара устанавливается.

Ранее мы писали, что в гипермаркете на Руставели горел электрический щит.

Фото:  Piter.tv (создано с помощью Kandinsky 3.1)

Теги: горели автомобили, мчс, шушары
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии