Матвиенко проинформировала Путина о дефиците масок и антисептиков

Валентина Матвиенко проинформировала Владимира Путина о дефиците масок и антисептиков. По словам сенатора, президент России уже принял необходимые меры для решения проблемы. Это произошло после последнего заседания Совета Федерации. Матвиенко считает, что в результате предпринятых мер главы государства, ситуация в стране со средствами индивидуальной защиты улучшилась.
Ситуация эта уже существенно изменилась и будет изменяться дальше
прокомментировала спикер СФ
Матвиенко напомнила, что президент всегда реагирует на обращения, в том числе и от депутатов и сенаторов.
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии.
Видео: YouTube/Совет Федерации
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