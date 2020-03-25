Матвиенко проинформировала Путина о дефиците масок и антисептиков

После этого в России ситуация "существенно изменилась".

Валентина Матвиенко проинформировала Владимира Путина о дефиците масок и антисептиков. По словам сенатора, президент России уже принял необходимые меры для решения проблемы. Это произошло после последнего заседания Совета Федерации. Матвиенко считает, что в результате предпринятых мер главы государства, ситуация в стране со средствами индивидуальной защиты улучшилась.

Ситуация эта уже существенно изменилась и будет изменяться дальше прокомментировала спикер СФ

Матвиенко напомнила, что президент всегда реагирует на обращения, в том числе и от депутатов и сенаторов.

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии.

Видео: YouTube/Совет Федерации