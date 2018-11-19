Матвиенко считает целесообразным сделать платным обучение на юристов и экономистов

В последние годы эти специальности не пользуются особым спросом.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает целесообразным перевести обучение юристов и экономистов на платную основу. Об этом сообщает ТАСС.

Она обосновала данное предложение тем, что сейчас на рынке растет доля административного и рабочего персонала, а также представителей сфер логистики и транспорта. А спрос на юристов и экономистов в последние годы значительно снижается. Эти положения были оглашены на международном форуме труда, который проходит в Петербурге.

Также, было отмечено, что в 2018 году 27% повышали или индексировали зарплату своих сотрудников. Самые высокие заработные платы получают работники области IT-технологий, строительства и производства. Самые низкие - в медицине, рекламе и фармацевтике.

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Фото: Piter.TV



