Матвиенко пошутила об отсутствии беженцев в России

Политик пошутила, что в трудные времена россияне бегут в военкомат.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала анекдот, который она прочитала на просторах Интернета. Он объясняет, почему в России нет беженцев.

Матвиенко поделилась шуткой в ходе "правительственного часа" 1 декабря с участием главы МИД Сергея Лаврова.

Я в интернете увидела шутку: почему в отличие от других стран у России нет беженцев, когда трудная година – потому что русские сразу бегут в военкомат. Валентина Матвиенко.

Сенатор вспомнила шутку в ходе разговора об агрессивной риторике западных стран в отношении России. Она отметила, чтобы партнеры имели в виду эту информацию.

Видео: YouTube / Совет Федерации