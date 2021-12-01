Матвиенко пошутила об отсутствии беженцев в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала анекдот, который она прочитала на просторах Интернета. Он объясняет, почему в России нет беженцев.
Матвиенко поделилась шуткой в ходе "правительственного часа" 1 декабря с участием главы МИД Сергея Лаврова.
Я в интернете увидела шутку: почему в отличие от других стран у России нет беженцев, когда трудная година – потому что русские сразу бегут в военкомат.
Валентина Матвиенко.
Сенатор вспомнила шутку в ходе разговора об агрессивной риторике западных стран в отношении России. Она отметила, чтобы партнеры имели в виду эту информацию.
Видео: YouTube / Совет Федерации
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