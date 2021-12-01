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Матвиенко пошутила об отсутствии беженцев в России

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Политик пошутила, что в трудные времена россияне бегут в военкомат.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала анекдот, который она прочитала на просторах Интернета. Он объясняет, почему в России нет беженцев.

Матвиенко поделилась шуткой в ходе "правительственного часа" 1 декабря с участием главы МИД Сергея Лаврова.

Я в интернете увидела шутку: почему в отличие от других стран у России нет беженцев, когда трудная година – потому что русские сразу бегут в военкомат.

Валентина Матвиенко.

Сенатор вспомнила шутку в ходе разговора об агрессивной риторике западных стран в отношении России. Она отметила, чтобы партнеры имели в виду эту информацию.

Видео: YouTube / Совет Федерации

Теги: беженцы, валентина матвиенко, военкомат
Категории: Лента новостей, Новости России,

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