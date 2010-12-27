Матвиенко: "нельзя сбрасывать со счетов восстание машин"

Спикер Совета Федерации заявила, что новейшие технологии в повседневной жизни необходимо использовать с осторожностью.

Сегодня, 2 марта, в Петербурге на заседании Второго международного форума труда, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что всё меньше и меньше остается услуг, которые предоставляли бы люди.

Цифровая экономика уже стала обычным делом: врачи выписывают электронные больничные листы, прорабатывается введение электронных трудовых книжек, трудовых договоров.

Со страниц книг и экранов в нашу повседневность переходят роботы… искусственный интеллект… которые эффективно выполняют рутинную и точную работу… Однако учитывая, что восстание машин — популярный сюжет фантастики, такую угрозу сбрасывать со счетов нельзя. Валентина Матвиенко

Также спикер заявил, что новейшие технологии в повседневной жизни необходимо использовать с осторожностью.

Однако, учитывая, что восстание машин является популярным сюжетом фантастики, такую угрозу сбрасывать со счетов тоже нельзя.

Фото: "Амур.Инфо"