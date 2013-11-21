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Матвиенко: Совфед будет способствовать развитию сотрудничества с Кубой

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Спикер СФ встретилась с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко заверила президента Мигель Диас-Канель Бермудес о том, что парламент РФ будет способствовать развитию сотрудничества со страной в сфере культуры. Политики намерены способствовать развитию отношений с иностранными партнерами. Об этом спикер упомянула в ходе посещения выставки в честь 500-летию Гаваны и 120-летию российско-кубинских дипломатических отношений..

Важно продолжать такие гуманитарные проекты, которые укрепляют нашу многовековую дружбу, взаимное уважение наших народов. И СФ как палата регионов будет всячески способствовать укреплению нашего взаимодействия в сфере культуры, в целом.

Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

По словам Матвиенко, организация подобной экспозиции в Москве подводит итог уникальному путешествию выставки по России. Работы увидели более 1,5 миллиона человек в 18 городах страны. Политик полагает, что художники сумели передать уникальный колорит Гаваны.

Матвиенко анонсировала новое заседание Совфеда после встречи Совбеза с Путиным.

Фото и видео: Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, куба, культура, мигель диас-канель бермудес, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Культура,

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