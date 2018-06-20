Маткапитал теперь можно потратить на частные детские сады

Уполномоченный обратился с просьбой уровнять в возможностях индивидуальных предпринимателей и юрлиц.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой с просьбой разрешить тратить маткапитал на частные сад.

Речь идет именно об учреждениях, организованных индивидуальными предпринимателями. Сейчас средства маткапитала можно использовать только для оплаты негосударственных садиков, организованных юридическими лицами. Титов считает это несправедливым. По его мнению, это дискриминирующие условия, порождающие многочисленные судебные споры и обращения в прокуратуру.

Для предпринимателей различных организационных форм, которые в действительности осуществляют одну и ту же деятельность, создаются несправедливые условия – отмечает бизнес-омбудсмен/

Видео: Piter.tv