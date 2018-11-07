Матчи Кубка мира по регби могут пройти на аренах ЧМ-2018

Соревнования могут состояться в 2027 году.

Матчи Кубка мира по регби могут пройти на аренах чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова председателя высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игоря Артемьева.

В настоящий момент вопрос о проведении Кубка мира по регби прорабатывается в администрации президента и правительстве России. Когда федерация получит одобрение от властей, она сможет подать официальную заявку. Примерное время подачи заявки 2020-2021 гг. Сам Кубок может состояться в 2027 году.

Чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Игры проводились на стадионах Москвы, Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Волгограда, Казани, Самары, Саранска, Ростова-на-Дону, Сочи и Екатеринбурга.

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