"Зенит-Анжи" стал самым посещаемым в 23-м туре РПЛ-2019

Эксперты рассказали о самых популярных матчах РПЛ в 2019 году в рамках 23-тура.

Петербургский матч между футбольным клубом "Зенит" и махачкалинским "Анжи" стал самым посещаемым в 23-м туре РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба команды "сине-бело-голубых". Посмотреть на противостояние спортсменов пришло около 45 тысяч болельщиков. В результате хозяева поля смогли забить пять раз, в то время как гостям не удалось ни разу попасть в ворота.

Отметим, что на данный момент второй по популярности игрой стала встреча между "Ростовом" и "Спартаком", которая состоялась в Ростове-на-Дону. Там на стадион пришло чуть более 41,1 тысячи фанатов. Тройку замкнул матч ЦСКА против "Оренбурга". На него купили билеты 16,5 тысяч человек.

Фото и видео: Вконтакте/ФК "Зенит"