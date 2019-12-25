Матч "Зенита" ограничит движение в субботу

Матч начнется в 16:30 на "Газпром Арене".

В субботу, 24 октября, в Петербурге ограничат движение из-за матча "Зенита". Об этом сообщил "АиФ-Петербург".

Так, на время игры запрещается остановка транспорта с 00.00 до 24.00 24 октября по Северной дороге, Южной дороге, Бодрову переулку. Также оставлять машины запретят по Рюхиной улице от Северной дороги до Крестовского проспекта, Морскому проспекту от Динамовской улицы до Рюхиной улицы, Крестовскому проспекту от Спортивной улицы до Южной дороги, Яхтенной улице от улицы Савушкина до Яхтенного моста, нечетной стороне улицы Савиной.

На сутки перекроют проезд на подъезде к стадиону, улице Савиной, набережной Гребного канала, Крестовому проспекту, Южной и Северной дорогах и по Велосипедной аллее.

Кроме того, с 13.30 до 19.30 ограничат движение по улице Рюхина, по Кемской улице к Морскому проспекту, набережной Мартынова.

С картой ограничения движения можно ознакомиться на сайте КРТИ. Специалисты просят петербуржцев и гостей города заранее продумывать маршрут.

Ранее мы писали, что матч "Зенит" – "Рубин" обслужит бригада Николая Волошина.

Фото: Piter.TV