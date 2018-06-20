Главным судьей матча "Зенит-Динамо" назначен Сергей Иванов

В РФС назвали фамилии назначенных на матч арбитров.

Выбран судья, который решит судьбу матча между "Зенитом" и "Динамо". Во главе арбитров встанет Сергей Иванов. Ранее он обслуживал игру "сине-бело-голубых" с "Локомотивом". Помощниками станут Владислав Назаров и Алексей Ширяев. Резервным судьей назначен Владислав Безбородов, а инспектором - Александр Гончар. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Отметим, что петербуржцы выйдут на поле против москвичей вечером 24 апреля. Матч состоится на "Газпром-Арене" в рамках 25 тура РПЛ. На данный момент "Зенит" лидирует в рейтинге команд. Клуб успел заработать 51 очко.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"