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Главным судьей матча "Зенит-Динамо" назначен Сергей Иванов
Сегодня, 6:48
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lesjasap

Главным судьей матча "Зенит-Динамо" назначен Сергей Иванов

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В РФС назвали фамилии назначенных на матч арбитров.

Выбран судья, который решит судьбу матча между "Зенитом" и "Динамо". Во главе арбитров встанет Сергей Иванов. Ранее он обслуживал игру "сине-бело-голубых" с "Локомотивом". Помощниками станут Владислав Назаров и Алексей Ширяев. Резервным судьей назначен Владислав Безбородов, а инспектором - Александр Гончар. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Отметим, что петербуржцы выйдут на поле против москвичей вечером 24 апреля. Матч состоится на "Газпром-Арене" в рамках 25 тура РПЛ. На данный момент "Зенит" лидирует в рейтинге команд. Клуб успел заработать 51 очко.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"

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Теги: арбитр, динамо, рпл-2019, сергей иванов
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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