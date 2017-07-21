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В Петербурге матч «Зенит» — «Рубин» может пройти под закрытой крышей

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В субботу, 22 июля могут закрыть крышу стадиона "Санкт-Петербург", чтобы защитить зрителей от дождя.

Как сообщает "Фонтанка", в субботу 22 июля могут закрыть крышу стадиона "Санкт-Петербург". Эту меру планируют предпринять, чтобы защитить зрителей от дождя.

Решение будут принимать утром перед матчем "Зенит - Рубин" и в случае сохранения дождливой погоды крышу все-таки закроют.

Напоминаем, что на первом домашнем матче нового сезона "Зенит" – "Рубин" футбольные фанаты вновь смогут добраться до стадиона на бесплатных автобусах.

Теги: зенит , новости спб , рубин , футбол
Категории: Новости СПб

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