Как сообщает "Фонтанка", в субботу 22 июля могут закрыть крышу стадиона "Санкт-Петербург". Эту меру планируют предпринять, чтобы защитить зрителей от дождя.
Решение будут принимать утром перед матчем "Зенит - Рубин" и в случае сохранения дождливой погоды крышу все-таки закроют.
Напоминаем, что на первом домашнем матче нового сезона "Зенит" – "Рубин" футбольные фанаты вновь смогут добраться до стадиона на бесплатных автобусах.
Сегодня, 17:07
276
В Петербурге матч «Зенит» — «Рубин» может пройти под закрытой крышей
В субботу, 22 июля могут закрыть крышу стадиона "Санкт-Петербург", чтобы защитить зрителей от дождя.
Как сообщает "Фонтанка", в субботу 22 июля могут закрыть крышу стадиона "Санкт-Петербург". Эту меру планируют предпринять, чтобы защитить зрителей от дождя.