Матч "Зенит" – "Челси" обслужит бригада арбитров из Нидерландов

Встреча с "Челси" пройдет на "Газпром Арене" в среду, 8 декабря, и начнется в 20:45 по петербургскому времени.

Уже в среду, 8 декабря, в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет матч между петербургским "Зенитом" и лондонским "Челси". Обслуживать игру будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гезюбююком. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Следить за развитием игры вместе с ним будут его ассистенты – Йост Ван Зейлен и Йохан Балдер, резервный судья – Йерон Маншот. Главный арбитр ВАР – Йохем Камфуйс, также следить за игрой будет его ассистент – Клэй Руперти.

Петербургский клуб набрал четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице группы H. Англичане с 12 баллами располагаются на первом месте таблицы.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов