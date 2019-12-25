Матч "Зенит" – "Челси" обслужит бригада арбитров из Нидерландов

Уже в среду, 8 декабря, в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет матч между петербургским "Зенитом" и лондонским "Челси". Обслуживать игру будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гезюбююком. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.
Следить за развитием игры вместе с ним будут его ассистенты – Йост Ван Зейлен и Йохан Балдер, резервный судья – Йерон Маншот. Главный арбитр ВАР – Йохем Камфуйс, также следить за игрой будет его ассистент – Клэй Руперти.
Петербургский клуб набрал четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице группы H. Англичане с 12 баллами располагаются на первом месте таблицы.
Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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