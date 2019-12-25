  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Матч "Зенит" – "Челси" обслужит бригада арбитров из Нидерландов
Сегодня, 12:32
110
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Матч "Зенит" – "Челси" обслужит бригада арбитров из Нидерландов

0 0

Встреча с "Челси" пройдет на "Газпром Арене" в среду, 8 декабря, и начнется в 20:45 по петербургскому времени.

Уже в среду, 8 декабря, в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет матч между петербургским "Зенитом" и лондонским "Челси". Обслуживать игру будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гезюбююком. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых. 

Следить за развитием игры вместе с ним будут его ассистенты – Йост Ван Зейлен и Йохан Балдер, резервный судья – Йерон Маншот. Главный арбитр ВАР – Йохем Камфуйс, также следить за игрой будет его ассистент – Клэй Руперти.

Петербургский клуб набрал четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице группы H. Англичане с 12 баллами располагаются на первом месте таблицы.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Теги: зенит, матч, челси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
elamdes
Сегодня 13:19

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии